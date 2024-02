Este é o boletim do tempo para a cidade de Belém (PA) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima variará entre 30°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 23°C. Haverá sol com aumento de nuvens durante as manhãs e pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido durante toda a semana em Belém (PA).