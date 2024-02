Este é o boletim do tempo para Belém (PA) nos próximos dias da semana. Durante a semana, o tempo será de verão, com a temperatura variando entre 23°C e 31°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuvas rápidas e pancadas de chuva na tarde e na noite. O vento irá soprar na direção Nordeste, com velocidades entre 4 km/h e 12 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 72% e 97%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana com cautela.