Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Balneário Camboriú (SC). Durante o verão, a cidade terá temperaturas elevadas, com mínimas de 22°C e máximas de 31°C no sábado (10/2/2024) e de 22°C e 33°C no domingo (11/2/2024). O tempo será quente e ensolarado, mas com possibilidade de chuva pela manhã no sábado. Esteja preparado para um final de semana quente e úmido na cidade catarinense.