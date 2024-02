Este é o panorama do tempo para a cidade de Balneário Camboriú (SC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 22°C e 32°C no dia 5/2/2024, 21°C e 31°C no dia 6/2/2024, 21°C e 31°C no dia 7/2/2024, 22°C e 27°C no dia 8/2/2024, e 23°C e 27°C no dia 9/2/2024. O tempo será de verão, com temperaturas elevadas e sensação térmica ainda mais alta. Esteja preparado para o calor intenso e proteja-se dos raios UV!