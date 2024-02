Este é o boletim do tempo para Balneário Camboriú (SC) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá temperaturas máximas entre 27°C e 30°C e mínimas entre 21°C e 23°C. O tempo será de verão, com variações climáticas ao longo dos dias. A probabilidade de chuva será moderada, variando entre 44% e 74%. Esteja preparado para um tempo úmido e mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas locais.