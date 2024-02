Este é o relatório do tempo para Balneário Camboriú (SC) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade experimentará temperaturas entre 19°C e 36°C, com sensação térmica variando de agradável a muito quente. As chuvas serão frequentes, com possibilidade de pancadas na tarde e na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o verão em Balneário Camboriú!