Este é o relatório do tempo para a cidade de Bagé (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 19°C e 37°C, com destaque para a máxima de 37°C prevista para sexta-feira (9/2/2024). O tempo será de verão, com dias quentes e ensolarados, intercalados com pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se do calor intenso e da radiação UV nociva na saúde.