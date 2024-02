Este é o boletim do tempo para Bagé (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará entre 16°C e 31°C, com destaque para o dia 1º de março, que terá uma temperatura máxima de 31°C e mínima de 16°C. Não há previsão de chuva para a semana, mas é importante tomar medidas de proteção contra o sol, já que o índice UV estará extremamente alto. Fique atento às mudanças no tempo frequentes e variações de temperatura.