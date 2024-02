Este é o boletim meteorológico para Bagé (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 16°C e 34°C, com sensações térmicas que podem chegar a 39°C. Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, tornando o tempo bastante úmido. Proteja-se dos raios UV, que atingirão níveis extremamente altos. Fique por dentro das condições do tempo em Bagé ao longo da próxima semana.