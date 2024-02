Este artigo traz informações sobre o tempo em Aracaju (SE) na próxima semana. Durante os dias 5 a 9 de fevereiro de 2024, o tempo será de verão, com temperatura máxima variando entre 32°C e 39°C e temperatura mínima variando entre 23°C e 26°C. Fique atento às condições do tempo e proteja-se do sol intenso.