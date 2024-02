Este é o relatório do tempo para Aracaju (SE) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 24°C e 33°C no dia 19/2/2024, 20/2/2024, e entre 25°C e 32°C nos dias 21/2/2024, 22/2/2024 e 23/2/2024. O tempo será de verão, com pancadas de chuva previstas para alguns dias. Fique atento às altas temperaturas e proteja-se do sol.