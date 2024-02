Este é o panorama do tempo para a cidade de Aracaju (SE) na próxima semana. Durante os dias 12 a 16 de fevereiro de 2024, a cidade terá temperaturas elevadas, com mínimas variando entre 24°C e 26°C e máximas entre 30°C e 33°C. O tempo será predominantemente de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e na noite. Esteja preparado para o tempo instável e mantenha-se protegido dos raios solares.