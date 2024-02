Em Aracaju (SE), nesta sexta-feira, 1º de março de 2024, durante o verão, a temperatura varia entre 25°C e 31°C. O tempo pode apresentar sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, com ventos soprando na direção Leste. A probabilidade de chuva é de 16%, com um total de 5mm. A umidade relativa do ar varia entre 71% e 93%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para um dia quente e úmido em Aracaju.