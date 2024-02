Este é o boletim do tempo para Alvorada (RS) nos próximos dias da semana. Durante toda a semana, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão, com a temperatura variando entre 21°C e 38°C. As sensações térmicas poderão chegar a 33°C, deixando o tempo bastante quente. Há previsão de pancadas de chuva na tarde e na noite a partir de quinta-feira. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, proteja-se do sol e esteja atento às pancadas de chuva previstas.