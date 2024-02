Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Alvorada (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 21°C e 38°C, com destaque para a sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024, quando a máxima atingirá 38°C. As condições do tempo incluem sol com algumas nuvens, pancadas de chuva e chuvas rápidas em diferentes momentos. Além disso, é importante estar atento aos níveis extremamente altos de radiação UV e na umidade relativa do ar, que pode chegar a 95%. Mantenha-se informado e protegido!