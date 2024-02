O fim de semana de Carnaval será marcado pelo avanço da instabilidade no Rio Grande do Sul. No sábado (9), apesar do predomínio do sol durante o dia, são esperadas pancadas de chuva na segunda metade do dia em praticamente todo o RS, com intensidade moderada a forte. Não chove apenas no Litoral Norte, onde o tempo é firme. Já no domingo (10), o clima permanece semelhante, porém a temperatura deve cair em algumas regiões.