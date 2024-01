O tempo firme volta a predominar em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (30). O sol brilha entre nuvens na Fronteira Oeste, na Região Central e na Campanha. Já no Sul e na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, a chuva pode aparecer, porém, rápida e isolada. Na Serra, são esperadas pancadas de chuva, sem grande quantidade.