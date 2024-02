Depois de uma semana com ventania e tempestade, que causou estragos em várias partes do Estado, o Rio Grande do Sul deve ter um tempo mais estável entre os dias 22 e 26 de janeiro. Nesta semana, o vento deve ser mais moderado, com rajadas entre 4 e 28 km/h. A semana começa com sol em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (22), a temperatura máxima na Capital deve ser de 26º C e a mínima de 19º C. As informações são do Climatempo.