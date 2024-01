A quinta-feira (1º) será marcada por calor e tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. O dia será quente, com sol predominante em praticamente todas as regiões. A temperatura pode atingir 37ºC no Estado. Além disso, há condições de umidade abaixo de 30%, à tarde, na Fronteira Oeste, índice considerado de atenção para a saúde.