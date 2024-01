A quarta-feira (31) será marcada pelo tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com sol brilhando forte em todas as regiões. Isso ocorre devido à influência de uma massa de ar quente e seca, deixando o clima abafado e quente. A sensação de calor estará presente em todo o RS, mas será mais intensa no Sul, no Noroeste e na Fronteira Oeste, com os termômetros atingindo 36ºC.