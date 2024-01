Para esta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, o tempo em São Paulo (SP) será de verão, com temperatura máxima de 34°C e mínima de 20°C. A temperatura variará ao longo do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer.