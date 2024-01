Em Santa Maria (RS), nesta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, durante o verão, a temperatura variará entre 18°C e 26°C. O tempo será chuvoso durante o dia e na noite, com ventos soprando em direção ao Leste e uma probabilidade de 67% de chuva, totalizando 9mm de chuva. O índice de raios UV será de 3,1, com umidade variando entre 83% e 100%. Esteja preparado para um dia com muita chuva e temperaturas amenas em Santa Maria (RS).