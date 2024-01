Em Pelotas (RS), nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, durante o verão, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 19°C. O tempo poderá variar entre sol com muitas nuvens a nublado com chuva pela manhã, com probabilidade de chuva de 36%. Durante a tarde e a noite, é esperado um temporal com ventos fortes soprando na direção Leste. Esteja preparado para um dia de tempo instável em Pelotas (RS).