Para esta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, em Pelotas (RS), a temperatura varia entre 17°C e 27°C, característica do verão. Prepare-se para um dia com sol e muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva e ventos com velocidade entre 18 km/h e 30 km/h, soprando na direção Leste-Sudeste. A probabilidade de chuva é de 73%, com um total de chuva de 10mm. O índice UV será de 4,7, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar variará de 76% a 100%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo deste dia em Pelotas (RS).