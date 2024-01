Em Gramado (RS), nesta sexta-feira, a temperatura variará entre 17°C e 26°C, indicando um dia de verão. Esteja preparado para períodos de céu nublado com chuva ao longo do dia, com uma probabilidade de 78% de chuva e um total de 10mm de chuva. Na noite, o tempo ficará firme. O vento irá soprar a uma velocidade entre 5 km/h e 13 km/h, na direção Leste-Sudeste. O índice UV será de 3, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 69% e 100%, deixando o tempo bastante úmido.