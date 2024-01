Em Florianópolis (SC), nesta quarta-feira, a temperatura variará entre 22°C e 24°C, com máxima de 24°C e mínima de 22°C. A cidade estará no verão, e o tempo será marcado por muitas nuvens e períodos de chuva a qualquer hora do dia. Esteja preparado para um dia chuvoso e com temperaturas amenas.