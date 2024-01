Para Erechim (RS) nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, durante o verão, a temperatura varia entre 18°C e 25°C. Prepare-se para períodos de céu nublado com chuva ao longo do dia, com probabilidade de 70% de chuva e um total de 8mm de chuva. Na noite, o tempo fica firme. Esteja preparado para as mudanças no tempo e tenha um ótimo dia!