Este é o boletim meteorológico para Cambará do Sul (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, teremos temperaturas variando entre 16°C e 28°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. O verão está presente na cidade, trazendo dias quentes e úmidos. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva ao longo da semana.