Este é o boletim do tempo para Bagé (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a cidade experimentará um tempo quente de verão, com a temperatura variando entre 18°C e 34°C. O tempo estará ensolarado e sem previsão de chuva. Esteja preparado para o calor e proteja-se do sol. Aproveite o tempo agradável e desfrute do seu dia!