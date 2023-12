A quinta-feira (21) será marcada pelo pela alternância nas condições do tempo no Estado. No início do dia, o sol predomina em todo o território gaúcho, mantendo-se assim até a tarde, quando há previsão de pancadas isoladas de chuva, podendo se estender até a noite em algumas localidades (confira na lista abaixo). Além disso, o deslocamento de um sistema de alta pressão no mar pode causar vento forte no Litoral, alcançando até 50 km/h entre a madrugada e o início da manhã de quinta-feira.