A quinta-feira (28) será marcada por um aumento significativo na temperatura em todo o Rio Grande do Sul. Apesar do calor, a instabilidade retorna devido à presença de baixa pressão atmosférica. A previsão é de sol na primeira metade do dia; entretanto, pancadas de chuva ocorrem na Fronteira Oeste, na Campanha e na Região Central. No Sul, pode chover no final do dia. Já no Litoral e nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina, o tempo é estável, com sol entre nuvens.