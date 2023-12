Nesta quarta-feira (27), o Rio Grande do Sul terá tempo firme e ensolarado em todas as regiões. No Litoral, o vento pode chegar a 50 km/h devido à diferença de pressão atmosférica provocada por uma massa de ar frio que se desloca junto com um ciclone no oceano. Na Serra, há possibilidade de nebulosidade entre a madrugada e o começo da manhã.