Confira a previsão do tempo para Viamão (RS) nesta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, durante o verão. A temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 15°C. Não há previsão de chuva e o vento terá velocidade entre 14 km/h e 21 km/h, soprando na direção Sul-Sudoeste. O índice UV será de 12 e a umidade relativa do ar variará entre 51% e 75%. Fique atento às condições do tempo e aproveite o dia!