Para esta sexta-feira, 22 de dezembro de 2023, em Viamão (RS), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima será de 22°C. O tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Estamos no verão, estação marcada pelo calor e pela umidade, portanto, é importante se manter hidratado e protegido do sol. Aproveite o dia em Viamão (RS)!