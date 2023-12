Este é o relatório do tempo para a cidade de Torres (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 21°C e 27°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 18°C e 20°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com um total de até 25mm de chuva. O vento terá velocidade entre 2 km/h e 25 km/h, soprando em diferentes direções. O índice máximo de raios UV será de até 5,9, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 65% e 96%, deixando o tempo bastante úmido. Fique atento e se prepare para um tempo variado em Torres (RS) nos próximos dias.