Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Teresina (PI). Nos dias 23 e 24/12/2023, durante o verão, a temperatura variará entre 24°C e 37°C. No sábado, a máxima será de 36°C e a mínima de 24°C. Já no domingo, a máxima será de 37°C e a mínima de 25°C. A umidade relativa do ar estará elevada, tornando o tempo bastante úmido. Não há previsão de chuva para os dois dias. Fique atento e se proteja do sol durante todo o dia.