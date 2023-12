Este é o boletim do tempo para a cidade de Teresina (PI) na próxima semana. Durante a primavera, as temperaturas máximas variarão entre 35°C e 37°C, enquanto as temperaturas mínimas ficarão entre 24°C e 26°C. Haverá sol e aumento de nuvens ao longo dos dias, com pancadas de chuva na tarde e na noite. O vento terá velocidade baixa, soprando na direção Leste-Sudeste. Fique atento às altas temperaturas e proteja-se da radiação UV.