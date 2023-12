Confira a previsão do tempo para Teresina (PI) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima oscilará entre 36°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 24°C e 26°C. O vento irá soprar em diferentes direções, sem previsão de chuva. A radiação UV estará em níveis elevados, portanto, é importante proteger-se do sol e manter-se hidratado durante o dia. Fique atento às condições do tempo e aproveite o melhor da cidade.