Este é o panorama do tempo para a cidade de Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 20°C e 27°C, enquanto a mínima ficará entre 17°C e 20°C. O tempo será chuvoso na segunda e quinta-feira, com sol e aumento de nuvens na quarta-feira e sem previsão de chuva na sexta-feira. Esteja preparado para enfrentar dias úmidos e com altos níveis de radiação UV.