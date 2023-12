Em Sapucaia do Sul (RS), nesta segunda-feira (4/12/2023) de primavera, a temperatura variará entre 18°C e 21°C. O tempo será ameno e agradável, ideal para atividades ao ar livre. Esteja preparado para um dia chuvoso, com probabilidade de 89% de chuva e um acumulado de 12mm. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, com velocidade variando entre 12 km/h e 18 km/h. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 82% e 89%.