Este é o boletim do tempo para a cidade de São Paulo (SP) na próxima semana. Durante os próximos dias, a primavera trará temperaturas elevadas, com mínimas variando entre 19°C e 22°C e máximas entre 25°C e 32°C. Na segunda-feira, 4/12, teremos sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva na tarde e na noite. Já na terça-feira, 5/12, o sol aparecerá entre nuvens, mas choverá rápido durante o dia e na noite. Na quarta-feira, 6/12, teremos sol com muitas nuvens e pancadas de chuva na tarde e na noite. Na quinta-feira, 7/12, o dia será nublado e chuvoso. E, por fim, na sexta-feira, 8/12, teremos um dia chuvoso, com precipitações durante todo o dia e na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger da chuva e dos raios solares.