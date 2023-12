Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de São Paulo (SP) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 32°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para um tempo quente e úmido, com níveis moderados a extremamente altos de radiação UV. Proteja-se e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer, mesmo com o tempo instável.