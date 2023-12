Este é o boletim do tempo para a cidade de São Leopoldo (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 18°C e 33°C, com sensação térmica entre 16°C e 33°C. Na segunda-feira (11/12), o tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Na terça-feira (12/12), o dia será ensolarado e quente. Na quarta-feira (13/12), o tempo será de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Na quinta-feira (14/12), o dia será de sol com aumento de nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Na sexta-feira (15/12), o tempo será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o tempo da primavera para atividades ao ar livre!