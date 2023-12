Este é o panorama do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 15°C e 29°C, com dias quentes e outros mais amenos. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora em alguns dias. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste e Sudeste, com velocidades variando entre 8 km/h e 37 km/h. O índice UV será moderado a alto, variando entre 2,8 e 9,4. A umidade relativa do ar variará entre 50% e 100%, deixando o tempo mais úmido. Esteja preparado para as variações de temperatura e para os dias chuvosos!