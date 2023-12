Confira a previsão do tempo para Santana do Livramento (RS) neste final de semana. No sábado (2/12/2023), durante a primavera, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 23°C. Já no domingo (3/12/2023), também durante a primavera, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 16°C. Prepare-se para um final de semana chuvoso e com a temperatura variando entre frio e quente.