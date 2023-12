Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Santana do Livramento (RS) ao longo da próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 16°C e 33°C, com destaque para os dias 12 e 14 de dezembro, quando os termômetros poderão atingir, respectivamente, 31°C e 33°C. Já nos dias 11, 13 e 15 de dezembro, as temperaturas ficarão entre 16°C e 29°C. O artigo apresenta previsões detalhadas para cada dia, incluindo informações sobre sensação térmica, velocidade do vento, probabilidade de chuva, índice UV e umidade relativa do ar.