Para esta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, em Santa Rosa (RS), a temperatura variará entre 25°C e 34°C, indicando um dia quente de primavera. Esteja preparado para uma possível chuva rápida durante o dia e na noite, com probabilidade de 34% e um total de 15mm de chuva. O vento irá soprar em direção Leste-Nordeste, com velocidades entre 3 km/h e 12 km/h. O índice UV será de 3, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 66% e 100%, tornando o tempo bastante úmido. Aproveite o dia!