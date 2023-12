Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Santa Maria (RS). Nos dias 23 e 24/12/2023, em pleno verão, a temperatura variará entre 21°C e 29°C. Haverá sol com muitas nuvens no sábado e sol com aumento de nuvens no domingo, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite em ambos os dias. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo e aproveite seu fim de semana!