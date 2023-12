Este é o relatório do tempo para Santa Maria (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 16°C a 27°C, com dias quentes e ensolarados, mas também com possibilidade de chuvas em alguns dias. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo muito úmido. Esteja preparado para enfrentar temperaturas variadas ao longo da semana, mas com uma tendência de aumento de calor nos próximos dias.