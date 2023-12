Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Salvador (BA). Nos dias 23/12/2023 e 24/12/2023, durante o verão, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 25°C. No sábado e domingo, o tempo será bastante quente, com sensação térmica variando entre 36°C e 43°C, respectivamente. Além disso, é importante se proteger dos raios UV, já que o índice de radiação será elevado. Esteja preparado para enfrentar um final de semana de muito calor e umidade em Salvador (BA).